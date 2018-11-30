Цены на нефть упали рекордными темпами за 10 лет

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Нефть Brent торгуется на $58,6 за баррель

Нефть Brent торгуется на $58,6 за баррель

Нефть Brent дешевеет и завершает месяц рекордным падением за 10 лет. В ходе торгов в пятницу, 30 ноября, рынок усилил падение на сомнениях в том, что ОПЕК+ примет меры для сокращения предложения на рынке.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 по киевскому времени уменьшилась на $0,93 (1,56%) - до $58,58 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,8%, до $58,84 за баррель, передает Интерфакс.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,95 (1,85%), до $50,50 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Между тем есть опасения, что без снижения добычи рынок ждет очередной избыток предложения, который уже привел к обвалу цен в 2014 году.

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