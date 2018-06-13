Цены на нефть упали на фоне данных о росте запасов

Нефть дешевеет после публикации данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов в США на 833 тыс. баррелей.

Кроме того, днем ранее был обнародован отчет ОПЕК, согласно которому страны картеля увеличили добычу нефти в мае. Это также привело к снижению стоимости Brent, передает агентство Интерфакс-Украина.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,58 (0,76%) - до $75,88 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,33 (0,5%) - до $66,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,26 (0,39%) - до $66,36 за баррель.

Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов на 2,6 млн баррелей за прошлую неделю.

Запасы бензина в США по итогам недели выросли на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - не изменились, полагают аналитики.

Согласно ежемесячному отчету, страны ОПЕК увеличили добычу в мае на 35 тыс. баррелей в сутки (б/с). В Саудовской Аравии производство нефти повысилось на 85,5 тыс. б/с, однако было частично компенсировано сокращением добычи в Нигерии, Венесуэле и Ливии.