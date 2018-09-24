Цены на автогаз подскочили к 15 грн/л

В период с 21 по 24 сентября большинство сетей автозаправочных станций (АЗС) повысили цены на автогаз. Средняя цена автогаза по Украине составила 14,94 грн/л, повысившись на +8 коп./л.

Такие данные сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает отраслевой портал enkorr.

В крупнейшей консолидированной сети группы Приват стоимость автогаза выросла на 16–17 коп./л: в сети Авиас газ подорожал до 14,41 грн/л, в сети Укрнафты — до 14,42 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR и UPG прибавил 20 коп/л, до 15,69 грн/л и 15,00 грн/л соответственно.

На станциях AMIC, Shell, Glusco, KLO, БРСМ-Нафта, Luxwen, SKY, Mango и Род-Ник автогаз подорожал на 3–77 коп./л.

Трейдеры прогнозируют, что автогаз в рознице подорожает на 50–70 коп./л в течение ближайших недель.

Стоимость автогаза на АГЗС на 24 сентября 2018 ггода, грн/л:

Компания LPG Цена Изм. ОККО 15,48 0,00 WOG 15,43 0,00 Авиас 14,41 0,17 Укрнафта 14,42 0,16 AMIC 15,09 0,03 Shell 15,18 0,02 SOCAR 15,69 0,20 БРСМ-Нафта 14,77 0,03 Glusco 14,99 0,19 Автотранс 14,63 0,00 KLO 15,29 0,00 UPG 15,00 0,20 Параллель 15,32 0,10 Надежда 14,64 0,00 Chipo 14,52 0,00 Род-Ник 15,10 0,20 Luxwen 14,89 0,20 SKY 15,07 0,77 Mango 14,21 0,26 Укргаздобыча 14,90 0,00 Народна 14,65 0,13 Средняя цена 14,94 0,08

Как известно, по итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.