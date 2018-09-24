Цены на автогаз подскочили к 15 грн/л

В период с 21 по 24 сентября большинство сетей автозаправочных станций (АЗС) повысили цены на автогаз. Средняя цена автогаза по Украине составила 14,94 грн/л, повысившись на +8 коп./л.
Такие данные сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает отраслевой портал enkorr.
В крупнейшей консолидированной сети группы Приват стоимость автогаза выросла на 16–17 коп./л: в сети Авиас газ подорожал до 14,41 грн/л, в сети Укрнафты — до 14,42 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR и UPG прибавил 20 коп/л, до 15,69 грн/л и 15,00 грн/л соответственно.
На станциях AMIC, Shell, Glusco, KLO, БРСМ-Нафта, Luxwen, SKY, Mango и Род-Ник автогаз подорожал на 3–77 коп./л.
Трейдеры прогнозируют, что автогаз в рознице подорожает на 50–70 коп./л в течение ближайших недель.
Стоимость автогаза на АГЗС на 24 сентября 2018 ггода, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,48
|
0,00
|
WOG
|
15,43
|
0,00
|
Авиас
|
14,41
|
0,17
|
Укрнафта
|
14,42
|
0,16
|
AMIC
|
15,09
|
0,03
|
Shell
|
15,18
|
0,02
|
SOCAR
|
15,69
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
14,77
|
0,03
|
Glusco
|
14,99
|
0,19
|
Автотранс
|
14,63
|
0,00
|
KLO
|
15,29
|
0,00
|
UPG
|
15,00
|
0,20
|
Параллель
|
15,32
|
0,10
|
Надежда
|
14,64
|
0,00
|
Chipo
|
14,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,10
|
0,20
|
Luxwen
|
14,89
|
0,20
|
SKY
|
15,07
|
0,77
|
Mango
|
14,21
|
0,26
|
Укргаздобыча
|
14,90
|
0,00
|
Народна
|
14,65
|
0,13
|
Средняя цена
|
14,94
|
0,08
Как известно, по итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.
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