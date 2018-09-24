Цены на автогаз подскочили к 15 грн/л

0 комментировать
Розничная цена автогаза приближается к 15 грн/л
Фото: zrpress.ru

Розничная цена автогаза приближается к 15 грн/л

В период с 21 по 24 сентября большинство сетей автозаправочных станций (АЗС) повысили цены на автогаз. Средняя цена автогаза по Украине составила 14,94 грн/л, повысившись на +8 коп./л.

Такие данные сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает отраслевой портал enkorr.

В крупнейшей консолидированной сети группы Приват стоимость автогаза выросла на 16–17 коп./л: в сети Авиас газ подорожал до 14,41 грн/л, в сети Укрнафты — до 14,42 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR и UPG прибавил 20 коп/л, до 15,69 грн/л и 15,00 грн/л соответственно.

На станциях AMIC, Shell, Glusco, KLO, БРСМ-Нафта, Luxwen, SKY, Mango и Род-Ник автогаз подорожал на 3–77 коп./л.

Трейдеры прогнозируют, что автогаз в рознице подорожает на 50–70 коп./л в течение ближайших недель.

Стоимость автогаза на АГЗС на 24 сентября 2018 ггода, грн/л:

Компания

LPG

Цена

Изм.

ОККО

15,48

0,00

WOG

15,43

0,00

Авиас

14,41

0,17

Укрнафта

14,42

0,16

AMIC

15,09

0,03

Shell

15,18

0,02

SOCAR

15,69

0,20

БРСМ-Нафта

14,77

0,03

Glusco

14,99

0,19

Автотранс

14,63

0,00

KLO

15,29

0,00

UPG

15,00

0,20

Параллель

15,32

0,10

Надежда

14,64

0,00

Chipo

14,52

0,00

Род-Ник

15,10

0,20

Luxwen

14,89

0,20

SKY

15,07

0,77

Mango

14,21

0,26

Укргаздобыча

14,90

0,00

Народна

14,65

0,13

Средняя цена

14,94

0,08

Как известно, по итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Полищук
Андрей Полищук Как обойти конкурентов в образовательном онлайн-бизнесе 0

Каждый предприниматель стремится построить успешный бизнес, в какой бы сфере он не начинал работать. И под успешностью обычно подразумевают широкий круг клиентов, высокий доход и популярность на рынке.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Ольга Афанасьева
Ольга Афанасьева Женщины в венчурном капитале. Мифы и реальность 0

Несколько лет назад я была на встрече венчурных капиталистов в Амстердаме. Это было закрытое неформальное мероприятие, где собралось около 80 голландских инвесторов. Непринужденная атмосфера и интересные разговоры об особенностях инновационных экосистем наших стран.

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Как проходят переговоры с МВФ 0

Переговоры между МВФ и Кабинетом министров Украины идут полным ходом. Правда, проходят они в не совсем простой обстановке – пространства для маневра у украинского правительства немного.

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Теневые лоббисты сбивают цену на украинские недра 0

Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове