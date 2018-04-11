Цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла

Цены на алюминий подскочили на 13% с четверга после введения санкций против российского алюминиевого гиганта компании РусАл демонстрируя рекордный рост для четырехдневного периода с 1988 года, пишет Интерфакс-Украина.

Так, в ходе торгов в среду цены на Лондонской бирже металлов (LSE) поднялись на 3%, до $2266,5 за тонну. Предыдущий пятилетний максимум был зафиксирован в декабре на уровне $2290 за тонну.

Кроме того, агентство пишет, что LSE и нью-йоркская биржа Comex сообщили о запрете на новые поставки алюминия от РусАла, попавшего под американские санкции.

"Цены на алюминий явно могут вырасти еще и превзойти недавние максимумы. Представьте, как снизится предложение, если мы уберем одну десятую всех поставок, пусть даже и на короткое время", - сказала аналитик Argonaut Securities Хелен Лау.

При этом эксперты Sanford С. Bernstein отмечают, что российский алюминий тем или иным образом рано или поздно все равно окажется на рынке.

Отметим, что акции РусАла продолжают дешеветь в Гонконге, однако цена бумаг конкурентов, особенно из США, активно растет. Капитализация американской Alcoa с четверга подскочила на 14%.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.

Кроме того, сегодня, 11 апреля счета швейцарского концерна Sulzer в американских банках заморозили из-за санкций США.