Глава Фонда госимущества пожаловался на саботаж большой приватизации

Окружной административный суд города Киева перенес судебное заседание по утверждению инвестсоветников для пяти крупных госпредприятий, готовящихся к приватизации на 11 декабря. Это заблокировало утверждение советников.
Об этом написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.
Причиной стала неявка заявителя, компании Грант Торнтон, которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестрадникив.
"И именно неявка на судебное заседание, которое они и инициировали, является убедительным доказательством того, что их цель - заблокировать процесс большой приватизации в угоду олигархическим группам, которые не желают идти с госпредприятий", - отметил Трубаров.
Глава ФГИ считает, что эти "так называемые истцы прекрасно понимают безосновательность обвинений и делают все, чтобы дело затянуть и помешать честной приватизации".
"Надеюсь, что 11 декабря суд рассмотрит дело независимо от присутствия" обиженных", и инвестсоветники будут утверждены Кабинетом министров еще в этом году", - подчеркнул Трубаров.
Напомним, что Грант Торнтон утверждает, что конкурсы по отбору советников для подготовки к продаже некоторых госкомпаний прошли с грубыми правонарушениями при проведении второго этапа 30-31 июля 2018 года.
В частности, речь идет о Индаре, Объединенной горно-химической компании, Одесском припортовом заводе и заводе Электротяжмаш и угольной компании Краснолиманская.
По данным компании, в присутствии всех участников конкурса были распечатаны конверты с конкурсными предложениями определено их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов.
Напомним, что в января 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.
Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.
В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.
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