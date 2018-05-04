Труба к Северному потоку-2 обойдется Газпрому в $1 млрд

Российский газовый монополист Газпром потратит 74,7 млрд рублей (около $1,1 млрд) на строительство 538 км газотранспортных мощностей для поставки газа к Северному-потоку-2.

Об этом говорится в материалах компании на портале госзакупок, передает liga.net.

По данным тендерной документации, Газпром планирует заключить с подрядчиком дополнительное соглашение к договору от 24 ноября 2017 года, внеся изменения в стоимость контракта по строительству газотранспортных мощностей.

Речь идет о строительстве двух участков первой нитки в составе стройки Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона участок Грязовец – КС Славянская (с нулевого по 332-й км и с 332-го по 538-й км)

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, что 12 ноября 2017 года глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС ускорить работу над законодательным блокированием российского проекта Северный поток-2.

Кроме того, член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Северный поток-2 не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

Позже глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии внести поправки в Третий энергопакет ЕС, чтобы осложнить реализацию проекта газопровода Северный поток-2.

В конце ноября Дания заблокировала строительство Северного потока-2, приняв закон, запрещающий прохождение российского газопровода через ее территориальные воды. В связи с этим Россия была вынуждена разработать альтернативный маршрут в обход этой страны.

8 декабря Газпром заявил о подписании всех контрактов для строительства Северного потока-2.

Кроме того, в декабре Газпром получил частичное разрешение Германии на строительство Северного потока-2.

В конце марта 2018 года Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. В МИД Украины это решение назвали техническим.

5 апреля Верховная Рада призвала иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода Северный поток-2.

Позже Финляндия полностью разрешила строительство газопровода Северный поток-2 в своей исключительной экономической зоне.

В Германии уже начали строительство Северного потока-2, хотя еще не все страны дали разрешение на сооружение газопровода.