В Николаевской области были разрушены три завода Agrofusion
Три завода Agrofusion в Николаевской области разрушены (Фото:Mykolaiv Oblast Info)
Посла начала вторжения в Николаевской области были разрушены три завода Agrofusion.
Три завода компании Agrofusion в Николаевской области потерпели разрушения с начала полномасштабного вторжения.
Об этом заявил основатель и директор компании Сергей Сипко, пишут Ник Вести.
По словам Сипко, заводы, которые находились на линии фронта, а именно в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области, разрушились.
«В Николаевской области мы построили три завода по переработке томатов. Эти заводы входили в состав лучших заводов в Европе. Наши заводы расположены в Жовтневом (Витовском — прим.) районе Николаевской области и в Снегиревском регионе. Эти регионы находились на линии фронта и сильно пострадали», — заявил Сипко.
В то же время он заверил, что работу заводов со временем возобновят.
«Заводы будут работать точно. Мы наметили несколько программ по взаимодействию федерации работодателей с федерацией работодателей Дании», — заявил Сипко.
По его словам из двух тысяч сотрудников осталось 400 человек.
Группа компаний Agrofusion производит томатную пасту ТМ Инагро. Компания является сертифицированным поставщиком для таких предприятий: HJ Heinz, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Mars Foods
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