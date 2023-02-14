В Николаевской области были разрушены три завода Agrofusion 14 февраля, 11:22 Три завода Agrofusion в Николаевской области разрушены (Фото:Mykolaiv Oblast Info)

Посла начала вторжения в Николаевской области были разрушены три завода Agrofusion.

Три завода компании Agrofusion в Николаевской области потерпели разрушения с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил основатель и директор компании Сергей Сипко, пишут Ник Вести.

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По словам Сипко, заводы, которые находились на линии фронта, а именно в Витовском и Снигиревском районах Николаевской области, разрушились.

«В Николаевской области мы построили три завода по переработке томатов. Эти заводы входили в состав лучших заводов в Европе. Наши заводы расположены в Жовтневом (Витовском — прим.) районе Николаевской области и в Снегиревском регионе. Эти регионы находились на линии фронта и сильно пострадали», — заявил Сипко.

В то же время он заверил, что работу заводов со временем возобновят.

«Заводы будут работать точно. Мы наметили несколько программ по взаимодействию федерации работодателей с федерацией работодателей Дании», — заявил Сипко.

По его словам из двух тысяч сотрудников осталось 400 человек.

Группа компаний Agrofusion производит томатную пасту ТМ Инагро. Компания является сертифицированным поставщиком для таких предприятий: HJ Heinz, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Mars Foods и т. д.



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