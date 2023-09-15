Польша, Венгрия и Словакия не разрешат импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии 15 сентября, 22:36 Украинское зерно (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Польша, Венгрия и Словакия продолжат запрет на импорт украинских зерновых, несмотря на решение Еврокомиссии в пятницу, 15 сентября, отказаться от ограничительных мер.

Еврокомиссия 15 сентября объявила, что решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет соблюдать определенные правила.

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Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер написал в X (Twitter), что Польша продолжит эмбарго на импорт украинского зерна. Министр экономического развития и технологий страны Вальдемар Буда заявил, что ограничения вступают в силу с полуночи 16 сентября.



Как пишет агентство Reuters, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил решение тем, что «это в интересах польского фермера».



Венгрия ввела запрет на импорт 24 видов украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, овощей, ряда мясных продуктов и меда. Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в Facebook аргументировал это защитой интересов фермеров.



В словацком правительстве тоже заявили, что запретят импорт четырех украинских товаров на национальном уровне до конца года. Ограничения коснутся пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, передает Denník N.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что сейчас «европейское единство [должно] сработать на двустороннем уровне», имея в виду страны-соседи Украины.



«Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать», — сказал он.