Единая позиция. Страны Балтии полностью откажутся от российского сжиженного газа 14 апреля, 09:08 Страны Балтии хотят отказаться от СПГ из России (Фото:Stringer / Reuters)

Страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного газа из РФ, который в 2022 году увеличился более чем вдвое.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Крейвиса, он обсудил это с министром по вопросам климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом.

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«Мы пришли к единому мнению, что сжиженный углеводородный газ не должен импортироваться в три Балтийские страны. Это, как я уже сказал, решение трех стран Балтии, поскольку европейских санкций в отношении СУГ нет», — сказал Крейвис.

«Позиция Латвии также схожа, поэтому мы будем искать общие решения, как нам двигаться дальше», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе придумали оригинальный способ ограничить импорт сжиженного газа из России.