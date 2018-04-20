Три компании оштрафовали на несколько миллионов за сговор на торгах Укрпочты

АМКУ оштрафовал три компании за сговор при закупке шин

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании Шинные Технологии, Интергума-2010 и Интершина УА суммарно на 6,4 млн грн за сговор во время проведения Укрпочтой торгов на закупку шин.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Общая стоимость закупок Укрпочты составляла более 20 млн грн.

"Участники указанных торгов заменили риски, которые порождает конкуренция, на координацию своего поведения, чем исказили результаты торгов. Однако, благодаря совместным скоординированным действиям работников Национального антикоррупционного бюро Украины и Киевского областного территориального отделения АМКУ заговор во время торгов был разоблачен, а участники понесут наказание в виде штрафных санкций", - говорится в сообщении.

Так, ведомство оштрафовало Шинные Технологии на 3 млн грн, а Интергуму-2010 и Интершину УА - на 1,7 млн грн каждую.

Решение по делу было принято временной административной коллегией АМКУ.