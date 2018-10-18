Трейдинговая компания заинтересовалась строительством завода по переработке мусора в Киеве

Трейдинговая компания Altercom Limited выступила с предложением инвестировать в строительство завода по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) в Киеве.
Об этом сообщил представитель компании в Украине Евгений Майструк, передает Первый деловой канал.
По его словам, проект строительства завода будет воплощен в соответствии со стандартами и требованиями Европейского союза по обеспечению экологической безопасности. В завод планируют вложить $20 млн.
"Технология, по которой на заводе будут перерабатывать мусор, называется плазменной газификацией и является одной из самых современных и дорогих в мире", – сказал Майструк.
Проектная мощность завода предполагает переработку около 82 тыс. тонн ТБО в год. Предварительный срок строительства объекта — один год с момента получения необходимых разрешительных документов.
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