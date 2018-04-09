Трассы Киев-Одесса и Киев-Чоп отремонтируют до мая - Омелян

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По словам Омеляна, о капитальном ремонте пока речь не идет
Фото: Владимир Омелян via Facebook

По словам Омеляна, о капитальном ремонте пока речь не идет

Ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая, сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире Радио Свобода.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена ​​проезд", - отметил министр.

Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.

Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги "лучше, чем в Польше до ее вступления в ЕС". После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Владимир Омелян, называя цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать три тысячи километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.

Ранее сообщалось, что Омелян требует 10 млрд грн на ремонт взлетных полос.

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