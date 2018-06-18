Транзит сжиженного газа через Украину рухнул на треть

Лидером по транзиту стала Россия с объемом 51 тыс. т

В мае 2018 года транзит сжиженного газа через территорию Украины сократился на 36% в сравнении с маем прошлого года – до 83,4 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

Транзит через порты Украины за май сократился на 33% – до 24,7 тыс. т. Практически весь объем морских отправок (22 тыс. т) пришелся на “приватовский” терминал Укрлоудсистем в Одессе.

Отрицательную динамику также показал железнодорожный транзит сжиженного газа. За отчетный месяц его объем составил 58,6 тыс. т. Это на 37% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (93 тыс. т).

Наибольший объем сжиженного газа был транзитирован ж/д-сообщением через переход Изов – 25 тыс. т.

Лидером по транзиту стала Россия с объемом 51 тыс. т. Казахстан транзитировал 31 тыс. т, Беларусь - 1,5 тыс. т.

Отметим, что і апреле 2018 года транзит сжиженного газа через территорию Украины сократился на 32% в сравнении с апрелем прошлого года – до 83,6 тыс. т.