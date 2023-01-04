До исторического минимума. Насколько в 2022 году снизился транзит российского газа через Украину — инфографика 4 января, 08:57 Транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума (Фото:АО Уктрансгаз)

Россия в течение 2022 года транспортировала через украинскую газотранспортную систему около 20,35 млрд кубометров природного газа.

Это самое низкое значение транзита за время независимости Украины, сообщает компания ExPro Consulting.

По сравнению с предыдущим годом объемы транзита российского газа обвалились более чем вдвое — с 41,6 млрд кубометров в 2021-м до 20,35 млрд кубометров в 2022 году.

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Инфографика: ExPro Consulting

Резкое сокращение поставок российского газа напрямую связано с российским вторжением в Украину в конце февраля 2022 года. Европа постепенно отказывается от российского газа, замещая его газом из других источников, в частности LNG. Кроме того, Россия сама сокращала поставки газа для «недружественных стран», отказавшихся платить за газ в рублях. В целом Газпром в 2022 году сократил поставки газа в Европу до самого низкого в истории России уровня.

По долгосрочному контракту Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей.

Долгосрочный контракт, заключенный на 2020−2024 годы на условиях «качай или плати», предусматривает, что Россия должна оплачивать весь забронированный объем.

В результате оккупации Луганской области Украина временно потеряла доступ к ГИС Сохрановка, одной из двух точек входа в украинскую ГТС, через которые российский газ поступает в систему. Оператор ГТС Украины предложил Газпрому бесплатно перенести весь объем из Сохрановки на ГИС Суджа, однако российская компания отказалась, а также снизила оплату за транзит. В этой связи Нафтогаз Украины обратился в международный арбитраж.

В целом в 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны: Словакию, Молдову, Польшу и Румынию.

Больше всего газа было транспортировано в Словакию — почти 16,5 млрд куб. м, на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 млрд куб. м газа, на 21% меньше, чем в 2021-м.

Кроме того, в начале года были поставки российского газа в Польшу — 1 млрд кубов (-65%) и в Румынию — 0,4 млрд кубов (-10%), однако с мая через Украину осуществляются поставки российского газа только в Словакию и Молдову.

Инфографика: ExPro Consulting

«Долгосрочным контрактом предусмотрена транспортировка 40 млрд кубов природного газа из России через украинскую ГТС, однако вероятность таких объемов практически нулевая. Кроме того, существует угроза атаки российских оккупантов по объектам украинской ГТС, а также полная остановка транзита российского газа через Украину», — отметили в ExPro.