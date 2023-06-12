Германия нервничает. Промышленность ФРГ может остановиться без транзита российского газа через Украину — вице-канцлер Хабек 12 июня, 20:03 Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики ФРГ (Фото:Christian Mang / Reuters)

Германия может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено после истечения срока его действия в конце 2024 года.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.

Он призвал избегать «повторения той же ошибки» — предположения, что экономика не пострадает без принятых мер предосторожности для обеспечения энергоснабжения.

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По словам Хабека, необходимо распределить бремя потенциальной нехватки газа в Восточной Европе и Восточной Германии.

Германии придется экспортировать газ, чтобы компенсировать дефицит, а значит поставки ее [промышленным] производителям могут быть ограничены или сокращены поставки.

«Не существует безопасного сценария развития событий», — сказал Хабек.

По его словам, дополнительные газовые мощности, в том числе терминал СПГ на северном побережье Германии, будут необходимы для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

«Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия», — констатирует Bloomberg.

Согласно отчету Центра глобальной энергетической политики (Center on Global Energy Policy), даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на аналогичных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.

«Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобно», — считают авторы доклада.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет способы использовать украинские ПХГ для предотвращения возможного энергетического кризиса в отопительном сезоне 2023−2024 годов.

Соглашение о транзите российского газа в Европу было подписано Украиной и Газпромом в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 года по формуле «качай или плати». Газпром обязан оплатить прокачку через ГТС Украины не менее 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах — вне зависимости от фактически поставленных объемов газа.