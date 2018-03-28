Транзит российского газа через Украину остановил Путина от вторжения - МИД

По словам Зеркаль, Европа против того, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в Европе против того, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю.

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

"В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю. В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде всего с безопасностью. Существует мысль, которая популярна среди наших партнеров и соседей, если бы не было транзита через Украину, то (президента России Владимира-ред.) Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения ", - сказала Зеркаль.

Также она добавила, что сначала вопросы должны быть решены по транзиту, а тогда уже должен быть построен Северный поток.

Зеркаль также отметила, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Северный поток с политической точки зрения может быть рычагом влияния на Россию, если Германия будет основным получателем российского газа. Таким образом, Германия получит инструмент прямого влияния на РФ.

Напомним, что данные квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков свидетельствуют, что газотранспортная система Украины по итогам 2017 обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.