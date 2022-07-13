Занервничали. В МИД России заговорили о продлении транзита газа через Украину после 2024 года 13 июля, 16:55 В России не исключают продление контракта на транзит газа через Украину в 2014 году — если будет спрос в Европе (Фото:Maxim Shemetov / File Photo / Reuters)

Российская сторона рассматривает продление контракта по транзиту газа через Украину после его истечения в 2024 году.

Об этом, как пишет Коммерсантъ, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — сказал Биричевский.

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Как сообщалось, с 11 мая Оператор ГТС Украины заявил о невозможности транспортировать газ через газоизмерительную станцию Сохрановка и пограничную компрессорную Новопсков, которые находятся на оккупированной российской армией территориях. Через эти точки осуществлялось до трети транзита газа из РФ в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).

Если в начале мая прокачка российского газа по территории Украины составляла около 100 млн кубометров в сутки (близко к действующему контракту — 40 млрд кубометров в год), то в последствии снизилась и составляет около 40 млн кубометров в сутки. Украина не принимает газ через ГИС Сохрановка, предложив Газпрому перенести транзитные объемы на ГИС Суджа. Российский монополист заявил, что это технически невозможно.

Долгосрочный газовый контракт между Газпромом и Нафтогазом по принципу «качай или плати» действует до 2024 года.

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