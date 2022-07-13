Занервничали. В МИД России заговорили о продлении транзита газа через Украину после 2024 года

13 июля, 16:55
В России не исключают продление контракта на транзит газа через Украину в 2014 году — если будет спрос в Европе (Фото:Maxim Shemetov / File Photo / Reuters)

В России не исключают продление контракта на транзит газа через Украину в 2014 году — если будет спрос в Европе (Фото:Maxim Shemetov / File Photo / Reuters)

Российская сторона рассматривает продление контракта по транзиту газа через Украину после его истечения в 2024 году.

Об этом, как пишет Коммерсантъ, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Читайте также:

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время пресс-конференции в бомбоубежище (Фото:скриншот видео) Будет ли зима ужасной. Что рассказал Юрий Витренко о цене газа, подготовке к отопительному сезону и действиях Газпрома

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — сказал Биричевский.

Видео дня

Как сообщалось, с 11 мая Оператор ГТС Украины заявил о невозможности транспортировать газ через газоизмерительную станцию Сохрановка и пограничную компрессорную Новопсков, которые находятся на оккупированной российской армией территориях. Через эти точки осуществлялось до трети транзита газа из РФ в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).

Читайте также:
Треть транзита газа под угрозой. Нафтогаз снял с себя ответственность за поставки в Европу — часть ГТС захватил агрессор

Если в начале мая прокачка российского газа по территории Украины составляла около 100 млн кубометров в сутки (близко к действующему контракту — 40 млрд кубометров в год), то в последствии снизилась и составляет около 40 млн кубометров в сутки. Украина не принимает газ через ГИС Сохрановка, предложив Газпрому перенести транзитные объемы на ГИС Суджа. Российский монополист заявил, что это технически невозможно.

Долгосрочный газовый контракт между Газпромом и Нафтогазом по принципу «качай или плати» действует до 2024 года.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Газпром МИД России Транзит газа

Эксклюзивы НВ

Цены на аренду квартир в Полтаве такие же, как и в Киеве (Фото:Maria Ziegler / Unsplash)
Тихий центр /
Сколько стоит аренда жилья в Виннице, Полтаве и Кропивницком
13 июля, 14:00
Ритейл/Недвижимость
Павел Баев
Норвежский политолог
Рискованное решение Путина. Что ждет Россию и мир

Мировоззрение Москвы все больше искажается из-за украинской войны

13 июля, 13:35
Мнения
Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)
Интервью с Ильей Пономаревым /
Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной
13 июля, 09:28
Страны
Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X