Как ни в чем не бывало. Газпром продолжает по максимуму прокачивать газ через Украину 4 марта, 13:46 Цей матеріал також доступний українською С начала российской агрессии Газпром резко увеличил прокачку газа через Украину (Фото:Snam / Handout via Reuters)

Загрузка украинской ГТС 4 марта остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта — 40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубометров на 4 марта», — заявил официальный представитель российского монополиста Сергей Куприянов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным компании Оператор ГТС Украины, номинация на 4 марта составляет 109,4 млн кубометров, заявка на 3 марта составляла 109,5 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что фактически с начала войны России против Украины Газпром резко увеличил прокачку газа через украинскую ГТС — до максимально предусмотренного контрактом уровня. Еще в середине февраля Газпром использовал лишь около половины этого объема.

Цены на газ в Европе резко выросла, начиная с 1 марта (около $1150 за тысячу кубометров), достигнув пиковых значений почти в $2300 за тысячу кубов 2 марта. На момент написания новости цена апрельского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF составляет $2120 за тысячу кубов.

Также сообщалось, что Международное энергетическое агентство разработало и опубликовало план из 10 шагов, который позволит Европе освободиться от зависимости от российского газа.



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