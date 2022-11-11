Еще неизвестно, кто замерзнет. Российский министр заявил о срыве поставок топлива энергостанциям 11 ноября, 10:26 РЖД не справляются с поставками топлива российским энергокомпаниям (Фото:baltimpex.ru)

Энергетические компании пожаловались минэнерго РФ, что РЖД нарушает сроки поставок топлива.

Об этом заявил руководитель министр энергетики РФ Николай Шульгинов на совещании по подготовке к отопительному сезону, сообщает Интерфакс.

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«Энергокомпании, такие как РусГидро и Интер РАО, отмечают, что сроки и объемы поставок топлива для обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов. Несмотря на установленные приоритеты завоза топлива для нужд энергетики и предприятий ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок», — сказал он.

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По словам министра, на складах есть запас топлива для обеспечения предприятий энергетики и ЖКХ, соответствующий нормативам минэнерго или даже превышающий его.

«Но в части ритмичности — нужно держать этот параметр на особом контроле», — добавил Шульгинов.

Ранее сообщалось, что РЖД не справляются с резко возросшим экспортом угля в Китай и срывает контракты.