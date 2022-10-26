Силенок не хватило. Экспорт российского угля в Китай обвалился из-за проблем на железной дороге — Reuters 26 октября, 16:47 РЖД не справляется с экспортом угля в Китай, а в Европе на российский уголь введено эмбарго (Фото:baltimpex.ru)

Российские железные дороги не справляются с резко возросшим экспортом угля в Китай.

Отгрузки или отменяются из-за отсутствия железнодорожных мощностей, или откладываются на несколько недель, сообщает Reuters.

После введения эмбарго на поставки российского угля в ЕС и Великобританию, РФ на треть увеличила экспорт в Китай, который и сам испытывает дефицит топлива из-за вспышек COVID-19 в основных угледобывающих регионах Внутренней Монголии и Шэньси.

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В то же время экспорта на восток захлебывается из-за «узких мест в инфраструктуре». Так, если в августе Китай импортировал 8,54 млн тонн российского угля, то в сентябре уже почти на 20% меньше — 6,95 млн тонн.

«Вагонов скапливается много, на припортовых станциях образуются заторы… Значительно увеличиваются сроки оборота вагонов. Грузоотправители ищут порожние вагоны», — сообщил источник в транспортной отрасли России.

«Многие из нас были проинформированы продавцами о том, что будут задержки с погрузкой и прибытием, что создаст проблемы для нашего бизнеса», — сказал агентству китайский угольный трейдер.

Другой источник Reuters сообщил, что некоторым трейдерам продавцы или горняки просто сказали, что отгрузка угля была отменена из-за нехватки железнодорожных мощностей и может быть задержана на несколько недель.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов признал наличие проблемы с инфраструктурными ограничениями, заявив, что ситуация с экспортом угля и загруженностью железной дороги не стабилизировалась, хотя и улучшается.

В среднем сроки доставки по России в июле-сентябре увеличились на пятую часть, или 1,4 дня по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, согласно с проанализированным Reuters железнодорожными данными.

Россия является шестым по величине производителем угля в мире и одним из ведущих экспортеров, наряду с Индонезией и Австралией. Ее доля в мировом экспорте угля в 2021 году достигла 17% при поставке 223 млн тонн, из которых 49 млн тонн пришлось на Европу.

Как сообщалось, с 10 августа вступил в силу запрет на перевозку и поставку угля и других твердых ископаемых видов топлива из РФ на/через территорию ЕС и Великобритании.

Согласно ожиданиям российского правительства, экспорт угля может сократиться на 22% в 2022 году и еще на 31% в 2023 году.