Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»

29 июня, 20:11
Украина и ЕС достигли соглашения о транспортном безвизе (иллюстративное фото) (Фото:Vladimir_Fayl / Pixabay)

Украина и ЕС достигли соглашения о транспортном безвизе (иллюстративное фото) (Фото:Vladimir_Fayl / Pixabay)

Украина и Евросоюз в среду, 29 июня, подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом — «транспортный безвиз». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

Соглашение было подписано во французском Лионе, переговоры о нем начались осенью прошлого года. Теперь украинским перевозчикам не нужно будет получать соответствующие разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС, они смогут избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

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Также соглашение предусматривает упрощение признания водительских документов. Владельцам водительских удостоверений, выданных Украиной или странами ЕС, не нужно будет иметь международное удостоверение.

«В условиях полномасштабной войны и блокирования украинских портов объем экспорта автомобильным транспортом и, как следствие, потребность в разрешениях на международные перевозки по некоторым направлениям выросла в несколько раз», — отметили в Мининфраструктуры.

Срок действия соглашения — один год с возможностью продления. Оно вступает в силу уже со среды, 29 июня. «Транспортный безвиз» заработает на постоянной основе после завершения всех ратификационных процедур.

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«Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе. Благодарен европейским партнерам за готовность оперативно принимать столь важные решения. Для нас такое сотрудничество крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы», — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В ведомстве напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России договорились о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС. После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС количество грузоперевозок автотранспортом возросло на 42%.

Теперь для ЕС украинцы – не "они", а "мы" – Роман Ващук, дипломат

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мининфраструктуры Украина-ЕС Перевозки Министерство информационной политики Автоперевозчики Грузоперевозки Грузовые перевозки Безвиз Александр Кубраков Война России против Украины

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