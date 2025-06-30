«Что-то должно произойти». Трамп сделал заявление о возможном перемирии в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что низкие цены на нефть, вероятно, побудят Россию согласиться на прекращение огня в Украине.

«Я думаю, что у нас будет перемирие из-за низкой цены на нефть», — отметил Трамп, сообщает Интерфакс-Украина. Президент США сделал такое заявление, отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, может ли он убедить власти РФ дать согласие на перемирие.

Трамп также выразил надежду на прогресс в теме украинского урегулирования. «Я думаю, здесь что-то должно произойти. Мы проделали хорошую работу», — заявил президент США

Реклама

Ранее сообщалось, что 10 июня 2025 года в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

Позже в представительстве Словакии при ЕС в комментарии Суспільному опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.

24 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский призвал к ограничению мировых цен на нефть до $30 за баррель и максимальной изоляции страны-агрессора РФ — для завершения войны в Украине и лишения Кремля возможности атаковать другие государства.