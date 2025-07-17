«Очень правильный шаг». Трамп заявил, что по его требованию в США изменят рецепт Coca-Cola
Президент США Дональд Трамп пьет диетическую Coca-Cola (Фото: Reuters/Carlos Barria / Reuters Photos)
Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась использовать настоящий тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа для производства напитка в США.
Об этом пишет The New York Times. «Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто имеет власть в Coca-Cola. Это будет очень правильный шаг с их стороны — вот увидите. Так просто лучше» — отметил Трамп.
В компании Coca-Cola не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
«Мы ценим энтузиазм президента Трампа в отношении нашего культового бренда Coca-Cola. Более подробная информация о новых инновационных предложениях в нашем ассортименте продукции Coca-Cola будет опубликована в ближайшее время», — отметила пресс-секретарь компании Мишель Агню.
На американском рынке уже присутствует версия напитка с тростниковым сахаром — так называемая «Мексиканская Кока-Кола» (MexiCoke).
Сначала этот напиток нелегально ввозился через границу из Мексики, но с 2005 года компания официально начала импортировать его в Техас, а впоследствии — и в другие штаты.
Также Coca-Cola ежегодно выпускает кошерную версию напитка к еврейскому празднику Песах — в желтых колпачках. В ней используется именно тростниковый сахар, поскольку религиозные правила запрещают употреблять кукурузу во время праздника.
Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года Трамп призвал американцев бойкотировать компании, которые выступили против нового избирательного закона в штате Джорджия. Среди них была и Coca-Cola.
После победы на президентских выборах в январе 2025 года Дональд Трамп вернул кнопку вызова официанта с диетической Coca-Cola в Овальный кабинет.
В свое время экс-президент США Джо Байден убрал ее из кабинета после вступления в должность в 2021 году.