«США построят доминирующую промышленность». С 1 августа Трамп вводит еще одну 50% пошлину

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение тарифа в 50% на импорт меди с 1 августа 2025 года.

«После получения надежной оценки национальной безопасности я объявляю о 50% тарифе на медь, который вступит в силу 1 августа 2025 года», — написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он обвинил в упадке медной промышленности США прошлые администрации, заявив, что медь была необходима для производства полупроводников, самолетов, аккумуляторов для электромобилей и военной техники.

«Америка снова построит доминирующую медную промышленность», — добавил Трамп.

Инфографика: The Truth Social

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составил 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

В свою очередь Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя, на то, что происходит, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривали возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины как минимум на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждали отмену пошлин на аренду самолетов Китаем у США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными суднами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

26 июня Трамп заявлял, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.