«Не стоит нагло и глупо врать». Трамп передумал отменять санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недавно вел работу над отменой санкций в отношении Тегерана, однако после заявлений верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отказался от этой задачи.

«За последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану больше шансов на полное и быстрое восстановление… Вместо этого я увидел проявление злости, ненависти и отвращения, и я немедленно прекратил работу над смягчением санкций и остальным», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Ирану следует вернуться в международный порядок, или дела у него пойдут хуже», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что 22 июня 2025 года США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана.

Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

25 июня президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО неоднократно заявлял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены.

По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.

27 июня телеканал CNN сообщил, что Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность повторной бомбардировки ядерных объектов Ирана — если посчитает это необходимым.

29 июня 2025 года президент США Дональд Трамп предположил, что может поддержать отмену санкций против Ирана, если страна станет мирной.

«Если они (иранцы — ред.) выполнят свою работу, если они будут мирными и если они смогут показать нам, что не будут наносить больше вреда, я сниму санкции», — заявил Трамп в интервью Fox News.