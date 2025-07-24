Президент США Дональд Трамп заявил, что установит базовую ставку импортной пошлины на уровне не ниже 15% с 1 августа.

Об этом пишет Bloomberg. «У нас будет простая, прямая пошлина — от 15% до 50%», — отметил Трамп. По его словам, 50%-я пошлина будет касаться стран, с которыми США «не очень хорошо ладят».

В то же время ставка пошлины в 15% будет касаться стран, с которыми у США нет больших объемов торговли. В эту группу, вероятно, попадет и Украина.

Это новый этап торговой стратегии Трампа, в рамках которой он хочет ввести тарифы почти для всех торговых партнеров США.

В то же время страны, которые заключат специальные соглашения с Вашингтоном, могут рассчитывать на снижение ставок.

Еще в начале месяца Трамп сообщал, что более 150 стран получат письма со ставками пошлин в размере «вероятно 10% или 15%».

Министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что страны Латинской Америки, Карибского бассейна и части Африки получат базовую ставку на уровне 10%.

Сейчас некоторые страны уже договариваются о снижении ставок. Так, Япония избежала 25%-й пошлины, согласившись на 15%, открыв свой рынок для американских товаров и поддержав инвестиционный фонд на $550 млрд. Европейский Союз и Индия также пытаются заключить соглашения с Вашингтоном, прежде чем новые тарифы вступят в силу.

По словам Трампа, с ЕС ведутся «серьезные переговоры», и если блок откроет свои рынки для американских компаний, то получит более низкую ставку.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

В свою очередь Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя, на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривали возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждали отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

26 июня Трамп заявлял, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.

23 июля 2025 года Трамп заявил, что ему удалось добиться заключения торгового соглашения с Индонезией, предусматривающего пошлины в 19% на индонезийский импорт.