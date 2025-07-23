«Ничего подобного никогда не было». Трамп заявил, о подписании крупнейшего торгового соглашения в истории

Об этом сообщает CNN. «Я только что подписал крупнейшее торговое соглашение в истории; я думаю, что это, возможно, самая большая сделка в истории с Японией. Мы работали над ним долго и упорно. И это замечательная сделка для всех», — отметил Трамп.

Соглашение предусматривает, что американские импортеры будут платить 15% «взаимные» тарифы на японские товары, ввозимые в США. Для Японии 15% ставка также будет распространяться на автомобили и автозапчасти, что дает ей преимущество над другими крупными экспортерами транспортных средств, которые с апреля этого года столкнулись с 25% пошлиной на экспорт продукции автомобильного сектора.

По словам Трампа, Япония также инвестирует в США 550 млрд долл., добавив, что США «получат 90% прибыли».

«Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест — ничего подобного никогда не было. Возможно, самое важное, что Япония откроет свою страну для торговли, в частности для легковых и грузовых автомобилей, риса и некоторых других сельскохозяйственных продуктов и тому подобное. Япония будет платить Соединенным Штатам взаимные тарифы в размере 15%», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Эта новость привела к тому, что в среду, 23 июля, японские фондовые рынки достигли годового максимума, а рост цен на акции автопроизводителей подтолкнул индекс Nikkei на 3,7% вверх.

Представитель Японии на переговорах по тарифам Рёсэй Акадзава пояснил, что японские инвестиции в размере 550 млрд долл. будут предоставляться в форме акционерного капитала и кредитов для поддержки инвестиций японского бизнеса в такие ключевые отрасли, как фармацевтика и полупроводники.

Япония также продолжит обсуждение с США других тарифных мер, не предусмотренных соглашением от вторника, в частности по стали и алюминию, которые и в дальнейшем облагаются пошлиной в 50%, добавил Акадзава.

В Токио премьер-министр Шигеру Ишиба охарактеризовал соглашение как «самый низкий показатель на сегодня для страны с положительным сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами», добавив, что правительство «тщательно изучит детали соглашения».

Согласно торговым данным Бюро переписи населения США, в прошлом году Япония купила у США риса на сумму 298 млн долл. В период с января по апрель этого года — на 114 млн долл.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

В свою очередь Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя, на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривали возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждали отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

26 июня Трамп заявлял, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.

23 июля 2025 года Трамп заявил, что ему удалось добиться заключения торгового соглашения с Индонезией, предусматривающего пошлины в 19% на индонезийский импорт.