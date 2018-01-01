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Торговая война. США и Китай договорились о перемирии

Сегодня, 12:05
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В случае неудачи переговоров Вашингтон повысит пошлин на $200 млрд китайского экспорта

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, передает Интерфакс-Украина.

В соответствии с договоренностью, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, чтобы сократить дефицит США в торговле с Китаем.

"Президент Трамп согласился, что оставит 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - сообщил Белый дом.

В течение 90 дней стороны намерены разрешить разногласия в сфере защиты интеллектуальной собственности, условий передачи технологий американскими компаниями, работающими в КНР, нетарифных барьеров, субсидий китайскому госсектору, сельского хозяйства, киберпреступности.

В случае неудачи переговоров Вашингтон повысит пошлины на $200 млрд китайского экспорта, что эквивалентно почти половине всего объема поставок Китая в США, с 10% до 25%.

По сведениям The Wall Street Journal, переговоры сторон могут начаться в середине декабря в Вашингтоне.

Теги:   Торговая война Пошлины Экспорт Торговля Китай США

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