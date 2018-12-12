Торговая война. Поставщики Apple могут перенести производство из Китая из-за пошлин США Сегодня, 17:34 57 Цей матеріал також доступний українською Производство iPhone могут перенести из Китая, если США введут 25-процентные пошлины на их ввоз

Поставщики Apple Inc. рассматривают возможность переноса производства iPhone из Китая в другие страны, если американские пошлины на импорт в США возрастут до 25%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Однако, если пошлины возрастут до 10%, производство переносить не будут.

Еще недавно торговая война США и Китая не затрагивала смартфоны. Однако в ноябре президент США Дональд Трамп заявил Wall Street Journal, что пошлины могут ввести на смартфоны и ноутбуки, импортируемые из Китая.

Отмечается, что Apple Inc. не была доступна для комментариев по этому поводу, так как в США было нерабочее время. Крупнейшие поставщики Apple - Hon Hai и Pegatron Corp. - отказались комментировать информацию о возможности перенесения производства.

Еще один источник рассказал, что один из партнеров Apple уже предложил альтернативные места для производства другой продукции (не iPhone), но яблочный гигант его не принял, отметив, что пока такой необходимости нет.

По оценкам аналитика RBC Амита Дарьянани, 10-процентная пошлина приведет к падению прибыли с одной акции Apple на 1 доллар, что сопоставимо со средней оценкой этого показателя на 2019 год в размере $13,32. Но пошлина в 25% приведет к падению прибыли с одной акции на $2,5.

Напомним, в ноябре сообщалось, что компания Apple сокращает производство трех моделей iPhone последней линейки из-за низкого спроса.

3 декабря в Белом доме заявили, что Трамп согласился на некоторое время оставить 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая. В течение 90 дней стороны намерены разрешить разногласия в ряде сфер. Если переговоры будут неудачными, Вашингтон повысит пошлины на $200 млрд китайского импорта, что эквивалентно почти половине всего объема поставок Китая в США, с 10% до 25%.