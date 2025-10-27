Поворот в торговой войне. Трамп заключил соглашения сразу с четырьмя странами

Соединенные Штаты заключили ряд соглашений с четырьмя странами Юго-Восточной Азии по торговле и критическим минералам на фоне усиления экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Об этом сообщает Reuters. Президент США Дональд Трамп подписал двусторонние торговые соглашения со своими коллегами из Малайзии и Камбоджи, а также рамочное торговое соглашение с Таиландом, предусматривающее совместную работу по тарифным и нетарифным барьерам.

По соглашениям, США сохранят тарифную ставку на уровне 19% для экспорта из всех трех стран, при этом для некоторых товаров пошлина будет отменена.

Также объявлено о подобном рамочном соглашении с Вьетнамом, в отношении которого действуют 20-процентные тарифы на экспорт в США. В прошлом году Вьетнам имел положительное сальдо в торговле со Штатами на $123 млрд и пообещал значительно увеличить закупки американских товаров для уменьшения дисбаланса.

Малайзия согласилась воздержаться от запрета или установления квот на экспорт в США критических минералов и редкоземельных элементов.

Соглашения предусматривают устранение торговых барьеров и предоставление преимуществ в доступе к рынкам американских товаров, а также обязательства в сфере цифровой торговли, услуг, инвестиций, охраны труда и окружающей среды.

Кроме того, Таиланд, Малайзия и Вьетнам согласились принимать транспортные средства, изготовленные по американским стандартам безопасности и экологическим требованиям. Малайзия также упростила требования для американской косметики и фармацевтической продукции, а Таиланд пообещал устранить тарифные барьеры на около 99% товаров и ослабить ограничения на иностранные инвестиции в секторе телекоммуникаций.

По соглашениям, Таиланд приобретет 80 американских самолетов на сумму $18,8 млрд и будет закупать энергетические товары, включая сжиженный газ и нефть, примерно на $5,4 млрд ежегодно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение о введении 25-процентной пошлины на импорт средних и больших грузовиков. Документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года и коснется широкого спектра транспортных средств, в частности грузовиков, автобусов, мусоровозов и спецтехники.

Кроме того, Трамп вводит 100% пошлины на китайские товары и контроль над критическим программным обеспечением. Новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года, или раньше, если Китай «сделает дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

23 октября 2025 года Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за рекламного ролика с фрагментом выступления Рональда Рейгана, который был использован без разрешения Фонда Рейгана.

Как пояснил Трамп в Truth Social, реклама, которую, по его утверждению, профинансировали власти канадской провинции Онтарио, содержала монтаж из выступления Рейгана 1987 года, где тот говорил о свободной торговле и импортных пошлинах. По данным американского президента, она стоила 75 000 долларов.

Премьер Канады заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США «в любой момент».