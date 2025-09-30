В обмен на снижение пошлин. Швейцария сделала Трампу золотое предложение

Швейцария предложила перенести часть своих мощностей по переработке золота в США, чтобы убедить администрацию президента Дональда Трампа снизить 39% пошлины , введенные в прошлом месяце.

Об этом пишет Bloomberg. Швейцарские власти рассматривают уступки Штатам в различных секторах, от энергетики до сельского хозяйства, после того, как предыдущая попытка президента Карин Келлер-Зуттер противостоять Дональду Трампу провалилась.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в предложении, сделанном министру финансов Скотту Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру, речь идет о том, что швейцарские переработчики переместят свою наименее прибыльную деятельность в США.

Это предполагает переплавку слитков золота, которыми торгуют в Лондоне, и их перековку в меньшие слитки, популярные в Нью-Йорке. Люди, которые рассказали об этом, пожелали остаться неназванными, поскольку переговоры являются конфиденциальными.

Правительство Швейцарии заявило, что «оптимизировало свое предложение США, чтобы достичь скорейшего соглашения».

«Дипломатические и политические обмены будут продолжаться с целью достижения скорейшего снижения дополнительных пошлин», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Торговля золотом с США обычно является достаточно сбалансированной, однако это изменилось, когда в первом квартале возник большой профицит. Из-за опасений относительно возможных пошлин на золото со стороны Трампа трейдеры воспользовались возможностью заработать.

Швейцарский экспорт в США обвалился уже за первый месяц действия 39%-й пошлины, что является самым высоким среди развитых стран. Продажи иностранных товаров в Америку (за исключением золота) в августе снизились на 22% по сравнению с июлем. Это включает значительное сокращение экспорта часов. Импорт из США в Швейцарию остался стабильным.

Дефицит торговли США со Швейцарией сократился примерно на треть — до 2,06 млрд франков ($2,6 млрд) по сравнению с 2,93 млрд франков в предыдущем месяце. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных швейцарской таможни, августовский показатель стал вторым самым низким с 2020 года.

Экспорт золота в США пострадал еще заметнее, упав на 99% по сравнению с июлем — до 0,3 тонны.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

27 июля 2025 года Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении.