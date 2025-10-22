«Давление и агрессивный лоббизм». Евродепутат рассказала, как аграрное лобби в ЕС выкручивает руки Украине

Об этом заявила евродепутат от Швеции Карин Карлсбро, передает Лига.

«За все мои годы в Европейском парламенте я никогда не сталкивалась с таким агрессивным лоббизмом, как вокруг сельскохозяйственных вопросов», — сказала Карлсбро.

Она подчеркнула, что несмотря на активность аграрного лобби, большинство в Европарламенте и государствах-членах ЕС поддерживают дальнейшую торговую интеграцию Украины. По словам Карлсбро, торговля стала для Украины «экономическим спасением» после 2022 года, а каждый евро, заработанный от экспорта, помогает финансировать оборону страны.

«Мы постоянно призываем аграрное лобби в Брюсселе предоставить факты и цифры, которые бы свидетельствовали, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу. Но таких данных нет», — добавила она.

«Торговля с Украиной не принесла серьезных вызовов для рынка ЕС. Наоборот, украинские продукты были важными для заполнения пробелов, например, по сахару. В целом, торговля была выгодной для ЕС, с профицитом в 18 млрд евро», — сказала евродепутат.

Ранее сообщалось, что польские фермеры неоднократно начинали акции протеста против ввоза в страну украинского зерна. Фермеры протестовали по двум причинам: повышение сельскохозяйственных налогов в 2024 году и подготовка к подписанию соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южной Америки.

По состоянию на сентябрь 2025 года Украина увеличила экспорт яиц в 2,6 раза.

Главными покупателями украинских яиц в течение 7 месяцев 2025 года были Хорватия (11,8%), Великобритания (10,6%) и Испания (9,5%).

Кроме того, европейские производители обвиняют украинский мед и сахар в закрытии заводов в ЕС.

В октябре 2025 года сообщалось, что вслед за поляками и французами Украина начала раздражать фермеров еще одной страны.