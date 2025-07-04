Поблажки на торговой войне. Китай пощадил национальную гордость французов

Китай , начиная с 5 июля, вводит антидемпинговые пошлины на импорт европейского бренди и коньяка сроком на пять лет.

Министерство торговли Китая завершило антидемпинговое расследование в отношении крепкого европейского алкоголя (в основном, коньяка из Франции), начатое в 2024 года, сообщает Reuters.

Пошлины в размере до 34,9% будут взиматься с тех производителей, которые не возьмут на себя обязательства продавать продукцию по минимальным ценам или нарушат такое обещание. При этом размер минимальных цен не раскрывается.

На освобождение от пошлин могут претендовать такие производители коньяка как Pernod Ricard (TM Martell) и Remy Martin (TM Remy Cointreau).

Предварительное решение обложить пошлинами европейский коньяк и бренди было принято китайскими властями в 2024 году. Это стало частью более широкого торгового спора между ЕС и Китаем из-за европейских пошлин на электромобили китайского производства (в размере до 45%).

Французские производители коньяка пожаловались, что стали жертвой торговой войны между Брюсселем и Пекином.

сопутствующим ущербом в более широком торговом споре между Брюсселем и Пекином. По данным Национального межпрофессионального бюро коньяка (BNIC), отраслевого органа, ежемесячный экспорт коньяка в Китай, крупнейший в мире рынок этого спиртного напитка, сократился на 70% из-за торгового спора.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп угрожал ввести 200% таможенный тариф на европейских производителей вин и крепких спиртных напитков.