Не поняли друг друга. Трамп и президент Бразилии по-разному рассказывают о договоренностях по торговой сделке

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп гарантировал заключение торгового соглашения между странами, чтобы решить проблему 50-процентных пошлин США.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии, пишет Reuters.

По словам Лулы да Силвы, соглашение будет достигнуто «быстрее, чем кто-то думает». Он заявил журналистам, что его встреча с Трампом была «на удивление хорошей», и что у него сложилось впечатление, что вскоре между странами не будет проблем, сообщил Globo.

«Если это зависит от Трампа и меня, будет соглашение», — цитирует канал бразильского президента.

Лула да Силва также сказал, что признает право президента вводить пошлины, когда он считает, что национальной промышленности наносится ущерб, но решения США, по его словам, были приняты на основе ложной информации.



«Не может быть так, как произошло с Бразилией: на основе ложной информации принять решение о введении 50% пошлины для Бразилии. Он [Трамп] знает это, потому что у меня была возможность это сказать, теперь нет посредников. Теперь это президент Лула с президентом Трампом», — заявил он.

Бразильский лидер заявил, что он доволен и оптимистичен после встречи и что, в зависимости от развития ситуации, он позвонит Трампу на следующей неделе.

Трамп в свою очередь заявил журналистам, что провел хорошую встречу с Лулой да Силвой, но о гарантиях заключения сделки не упоминал.

«У нас была очень хорошая встреча, посмотрим, что будет. Я не знаю, произойдет ли что-то, но посмотрим. Они хотели бы заключить соглашение. Посмотрим, сейчас они платят, кажется, 50% тарифов. И я хочу поздравить президента с днем рождения; сегодня у него день рождения [Лули да Силве 27 октября исполнилось 80 лет]. Он очень энергичный парень, на самом деле, и это было очень впечатляюще», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение о введении 25-процентной пошлины на импорт средних и больших грузовиков. Документ вступит в силу с 1 ноября 2025 года и коснется широкого спектра транспортных средств, в частности грузовиков, автобусов, мусоровозов и спецтехники.

Кроме того, Трамп вводит 100% пошлины на китайские товары и контроль над критическим программным обеспечением. Новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года, или раньше, если Китай «сделает дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

23 октября 2025 года Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за рекламного ролика с фрагментом выступления Рональда Рейгана, который был использован без разрешения Фонда Рейгана.

Как пояснил Трамп в Truth Social, реклама, которую, по его утверждению, профинансировали власти канадской провинции Онтарио, содержала монтаж из выступления Рейгана 1987 года, где тот говорил о свободной торговле и импортных пошлинах. По данным американского президента, она стоила 75 000 долларов.

Премьер Канады заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США «в любой момент».

27 октября 2025 года стало известно о том, что Соединенные Штаты заключили ряд соглашений с четырьмя странами Юго-Восточной Азии по торговле и критических минералов на фоне усиления экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.