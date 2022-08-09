Как ОККО помогает ВСУ, волонтерам и местным общинам 9 августа, 16:17 Новости компаний ОККО

С первых дней полномасштабного вторжения ОККО активно помогает защитникам и пострадавшим от войны. Только за последний месяц компания поддержала инициативу Первой леди страны и перечислила средства на закупку пяти реанимобилей. Кроме того, за свой счет восстанавливает учебные заведения на Киевщине, которые получили повреждения в результате боевых действий.

Скорые класса С, к закупке которых присоединилась сеть, будут оборудованы всем необходимым, чтобы помочь медикам доставить в больницы тяжелораненых: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в июле компания подключилась к восстановлению лицея в Гостомеле, в настоящее время почти 50% восстановительных работ выполнено. Полная замена поврежденной кровли, восстановление фрагментов фасада, в процессе — замена окон и стеклопакетов, дверей, внутренние работы, приводится в порядок и система отопления. Работы продолжаются также и в общеобразовательной школе с. Розважив и в Бобрицкой гимнизии (Киевская область). Большинство ремонтных работ планируется завершить к началу нового учебного года. На восстановление заведений компания выделила 40 млн грн.

«Объемы помощи растут даже не от месяца к месяцу, а изо дня в день. Стартовали мы фактически с начала марта — начали бесплатно кормить на своих АЗК защитников и защитниц в горячих точках. Продолжаем угощать и сейчас. Так, например, на сегодняшний день это уже более 207 тыс. хотдогов и 350 тыс. горячих напитков — комментирует руководительница департамента корпоративных коммуникаций сети ОККО Ярослава Полякова. — К тому же мы сотрудничаем с „Повернись живим“ — закрываем потребности фонда в горючем; помогаем горючим волонтерам, занимающимся эвакуацией, доставкой гуманитарных грузов; предоставили 220 тысяч литров горючего для нужд восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда пострадавших городов Киевской области — Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Бородянки. По предварительным подсчетам, общий размер помощи в поддержку защитников Украины и пострадавших от войны оказанной при содействии нашей компании, составил уже более 120 миллионов гривен».

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