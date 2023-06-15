Сегодня работа мечты для большинства украинских профессионалов и студентов получила абсолютно четкие критерии. По результатам ежегодного исследования компании EY Украина легко представить работодателя, о котором сейчас говорят: «Мне с работой повезло!»

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Реалии военного времени отразились не только на украинском бизнесе, но и на рынке труда, который переживает непростой период. Перед работодателями стоит актуальная задача — чтобы выигрывать гонку за таланты, нужно максимально соответствовать их ожиданиям. А это весьма сложно, ведь согласно опросу EY в Украине почти половина студентов и профессионалов (41% и 49% соответственно) сменили их после начала полномасштабной войны. Исследование показывает, что сейчас самыми популярными являются компании, работающие в устойчивых сферах экономики — IT, FMCG и ритейле. При этом украинцы отдают предпочтение работодателям с корпоративной культурой, где выражена сильная социальная составляющая, начиная от обеспечения физической безопасности и эмоциональной поддержки сотрудников до положительного имиджа компании на рынке. Этот тренд, начавшийся еще в 2020 году, стал сегодня ключевым — на него указали 66% респондентов. Кроме того, важными факторами по выбору работодателя являются возможности для карьерного роста (78% студентов), профессионального роста и самореализации (70% у студентов и 61% у профессионалов), конкурентный уровень заработной платы (67% у студентов и 69% у профессионалов), имидж компании на рынке (54% профессионалов и 45% студентов) и комфортные условия труда (63% студентов и 49% профессионалов). То есть современные украинцы хотят работать в компаниях с насыщенным EVP (ценностное предложение работодателя), где создана экосистема поддержки, признания и ценностей, предоставляемая сотрудникам, дабы максимально раскрыть их потенциал на работе.

Чтобы проверить уместность этих ожиданий, мы побеседовали с тремя HR-директорами из рейтинга лучших работодателей 2022 года. Они ответили на три вопроса о стратегии управления персоналом, изменении подходов к работе команд в условиях войны и будущих вызовах.

1. Как изменилась ситуация в команде специалистов вашей компании с начала войны?

2. Какие меры по улучшению управления персоналом принимались в 2022 году?

3. На чем сфокусирована ваша HR-стратегия в этом году?

Наталья Колядко, директор по развитию талантов компании ЕРАМ Украина

Наша основная ценность как работодателя — реализация корпоративной ответственности перед людьми и страной, а также забота о жизни и безопасности сотрудников.





1. Времена кризиса — серьезное испытание как ценностной и организационной культуры компаний в целом, так и их команд в частности. Но устойчивость корпоративной экосистемы ЕРАМ Украина, высокая сплоченность и лояльность сотрудников позволили нам быстро трансформироваться и показать невероятный результат с точки зрения состояния бизнеса и сохранения производительности. Главное для нас сейчас — сохранить команду и продолжать развиваться в Украине. Хотя стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом численность команды несколько уменьшилась из-за релокации части ІТ-специалистов за границу. Однако, несмотря на военное положение, мы продолжаем эффективно работать, обеспечиваем рабочие места, выплачиваем достойную компенсацию, а наша прозрачная система карьерного роста предоставляет хорошие возможности для развития персонала.

2. Наша основная ценность как работодателя — реализация корпоративной ответственности перед людьми и страной, а также забота о жизни и безопасности сотрудников. По состоянию на февраль 2022 года около 9000 специалистов находились в опасных регионах, поэтому мы помогали им в вопросах эвакуации и релокации. А в период нестабильной работы критической инфраструктуры было усилено техническое оснащение наших офисов и развернута сеть коворкингов для обеспечения автономной работы. Среди наших приоритетов — также забота о ментальном здоровье команды: действующая экосистема психологической помощи усилена профильными мероприятиями, которые помогают преодолевать травму войны. Также мы расширили использование цифровых решений в менеджменте талантов. В частности, сбор и обработку на основе искусственного интеллекта данных аналитики безопасности с целью поддержания связи с каждым членом нашей 11-тысячной команды. Ответом на вызовы войны стали изменения в процессах финансовой поддержки, новые типы оплачиваемого отпуска, обновленный перечень учебных тренингов, а также усовершенствованная система коммуникации со специалистами и оценки их уровня. Трансформацию претерпели и социальные проекты. В частности, запущена программа EPAM Response по поддержке университетов и образовательных партнеров, а также по оказанию медицинской и гуманитарной помощи пострадавшим. Наша компания является платформой волонтерского движения, в частности цифрового. Наши специалисты (около 500) реализовали уже 15 IT-проектов по разработке цифровых решений для государственных органов. Всего по состоянию на начало весны 2023 года мы предоставили помощь на сумму более 110 млн грн в сотрудничестве с 40 международными и локальными фондами.

3. В этом году в фокусе нашей HR-стратегии — человекоцентричность и поддержка эффективности бизнеса. Для этого мы постоянно совершенствуем процессы управления талантами. Важна для нас и тема инклюзии для дальнейшего развития безбарьерности. Например, работа с ветеранами этой войны — продолжение сотрудничества с важной инклюзивной группой в атмосфере уважения и принятия. Более 250 наших специалистов присоединились к ВСУ и ТРО. Десять из них уже демобилизовались и стали советниками по разработке нашей адаптационной программы, главный принцип которой — «ничего для ветеранов без ветеранов». В то же время нам важно создавать инклюзивную среду для всех, кто нуждается в поддержке. Поэтому мы активизируем построение процессов ради усиления гармоничной, чувствительной к коллегам среды и работаем над развитием инклюзивных навыков наших лидеров.

Эмель Мордо, директор направления «Люди и культура» компании Филип Моррис в Украине

Основной задачей для команды P&C ( «People & Culture») было обеспечение безопасности и благополучия работников.





1. В течение последних 15 месяцев нам удалось сохранить свою команду — общая численность сотрудников осталась неизменной. Мы перенаправили сотрудников, которые работали на временно оккупированных территориях, в другие регионы и обеспечили им возможности трудоустройства и финансовую стабильность. Хотя наша фабрика в Харьковской области временно остановлена, мы сохранили и продолжаем выплачивать полную зарплату всем работникам производства. К сожалению, сейчас наша команда достаточно разрозненная: 150 сотрудников находятся за границей и еще 350 — перемещены в Украине. Несмотря на это, мы продолжаем выплачивать зарплату на конкурентной основе и в соответствии с нашим целевым позиционированием на рынке. В частности, в плановом порядке пересматриваем оклады и выплачиваем премии дополнительно к поддержке с арендой жилья для перемещенных работников и их семей. В прошлом году мы были поражены устойчивостью, энергией и динамикой нашей команды. Это подтолкнуло нас к переосмыслению и изменению подхода к системе вознаграждений. В результате мы ввели новый тип денежного вознаграждения — MAD (Making a Difference Award). Сейчас наша команда продолжает достигать бизнес-результатов, даже несмотря на чрезвычайно сложные условия, особенно прошлой зимой. Навыки и компетенции, которые мы оцениваем, не изменились. Мы стремимся к тому, чтобы все наши сотрудники демонстрировали лидерские энергии и корпоративные ценности компании, среди которых «потребитель на первом месте», «непрерывное движение вперед» и «вдохновляя друг друга». И конечно же, мы делаем все для того, чтобы лучшие таланты на рынке работали у нас.

2. Основной задачей для команды P&C («People & Culture») было обеспечение безопасности и благополучия работников. Мы эвакуировали около 1600 сотрудников с их семьями и даже домашними животными, которых разместили в безопасных местах как в Украине, так и за границей. Для лучшей координации действий мы разработали специальные политики и рекомендации, которые распространили среди всех сотрудников украинской команды, провели специальные инструктажи, создали группы быстрого реагирования.

Мы понимали, насколько важна системная и прозрачная коммуникация, поэтому каждые шесть недель проводили встречи сотрудников с менеджментом, при необходимости оперативно информировали наши команды о всех важных изменениях. В такое сложное время нам как никогда была важна сплоченность команды и возможность для людей внести свой вклад. Поэтому мы организовали мероприятия для повышения вовлеченности, такие, как групповая сдача крови или прохождение курсов домедицинской помощи, устраивали совместные встречи команд по 10−15 человек, чтобы провести время вместе, особенно для тех, кто оставался за пределами Украины.

Также мы проводим образовательные сессии, направленные на повышение осведомленности о психологическом и физическом благополучии. В результате NPS (индекс лояльности) сотрудников к компании в прошлом году вырос до 80, и это самый высокий показатель за всю историю работы компании в Украине.



Еще в начале масштабной войны наша украинская команда связалась с другими филиалами Philip Morris International и нашла возможности для трудоустройства более 100 человек, которые решили остаться за границей. Мы поддерживали постоянную связь с персоналом и расширяли полномочия линейных руководителей. А в Кракове компания создала специальную группу помощи из украиноязычных сотрудников для дополнительной поддержки перемещенным из-за войны работникам из Украины.

3. В 2023 году наша стратегия сфокусирована на четырех ключевых направлениях. Учитывая текущие обстоятельства, высшим приоритетом будет оставаться безопасность наших сотрудников и их семей. Благосостояние работников также постоянно остается в центре нашего внимания, ведь мы должны быть устойчивыми и готовыми к восстановлению активного рабочего ритма. В этом году, например, мы ввели для сотрудников программу медицинских обследований HealthyME для оценки уровня стресса с последующей консультацией у семейного врача, а при необходимости — у психолога.



Кроме того, мы продолжим работать над обеспечением пула талантов для Украины сейчас и на перспективу, а также сфокусированы на подготовке эффективной модели управления людьми для реализации бизнес-стратегии компании. Мы понимаем, что многие работники и их семьи из-за войны живут в новых незнакомых условиях. Поэтому интеграция сотрудников, которые жили за пределами Украины, обратно в команды, возвращение наших демобилизованных ветеранов в организацию потребуют от нас внимательного и инклюзивного подхода. Это ключевые приоритеты на текущий год.

Мария Панченко, People Operations Director компании Genesis

Мы придерживаемся мнения, что не следует менять то, что и так хорошо работает. Важным для нас аспектом в управлении является целеполагание. Даже в эти турбулентные времена, когда планировать крайне затруднительно.





1. После начала полномасштабного вторжения среди наших бизнес-задач первое место занимали безопасность команд и сохранение операционной непрерывности бизнеса. Во время наступления врага на столицу нам удалось вывезти на запад Украины более 2000 человек — наших коллег и их близких вместе с домашними животными. Для нашего бизнеса именно люди и их интеллектуальный ресурс являются ключевой ценностью, потому что мы не зависим от физической инфраструктуры внутри страны или заказов клиентов. В отличие от сервисных IT-компаний, Genesis — это экосистема из 25+ продуктовых бизнесов, в которой задействованы более 3000 высококвалифицированных специалистов.

2. Первые недели войны были очень тяжелыми, для бизнеса в частности. Однако спустя некоторое время, на третью неделю, нам удалось перезапустить все процессы. Даже с середины марта 2022 года мы возобновили наем персонала, причем для специалистов всех уровней. Также мы быстро перестроили наши коммуникации. У нас появились каналы экстренного информирования, наши коллеги постоянно находились на связи и помогали членам команды с различными вопросами — от выезда из опасных территорий, обустройства рабочего пространства и поиска временного жилья до релокейта в наш офис в Варшаве. Со временем коммуникации стали более регулярными — обязательные чекпоинты с руководителем и HR-специалистом, неформальные командные онлайн-встречи, регулярные созвоны с топ-менеджерами и апдейты бизнеса для всех сотрудников. Для Genesis стратегически важно оставаться украинской компанией с главным офисом в Киеве — это принципиальная позиция топ-менеджмента. Поэтому мы не только восстановили рабочие процессы, но и продолжаем расширяться — нанимаем новых специалистов, инвестируем в обучение сотрудников и всех, кто интересуется технологической сферой. Поэтому бизнесы экосистемы Genesis продолжают развиваться.

3. Кардинально наши HR-процессы не претерпели изменений во время масштабной войны. Мы придерживаемся мнения, что нет надобности менять то, что и так хорошо работает. Важным для нас аспектом в управлении является целеполагание. Даже в эти турбулентные времена, когда планировать крайне сложно. Исходя из бизнес-целей, руководитель команды определяет для команды цель на определенный период — эпизод (как правило, он длится 3−6 месяцев), а лидеры направлений декомпозируют эту цель на свои направления. Под конец эпизода команды проводят анализ по достижению целей и обязательно планируют следующий период. Кроме этого, для нас крайне важна прозрачная коммуникация. Мы придерживаемся культуры открытого фидбека. То есть каждый может высказать свое мнение, предлагать новые решения, изменения в процессы. Главное — готовность брать на себя ответственность за их воплощение. В долгосрочной перспективе это помогает нам «выращивать» настоящих лидеров в нашей экосистеме, которые затем вместе с нами создают новые инновационные бизнесы.