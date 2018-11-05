Топ-менеджер МХП назвал Укрзализныцю "тормозом" в развитии агросектора

Мельник считает, что нужно решить вопрос допуска частной тяги на магистрали

Первый заместитель председателя правления, операционный директор Мироновского хлебопродукта и бывший министр агрополитики Юрий Мельник считает Укрзализныцю "тормозом" в развитии внешней торговли в аграрном секторе.

Об этом он заявил в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

"С моей точки зрения сегодня Укрзализныця является тормозом в развитии внешней торговли, в частности в аграрном секторе, и не только. За последний год все ассоциации, деятельность которых зависит от Укрзализныци, задавали вопросы о целом ряде системных несоответствий, которые появились в работе компании", - рассказал он.

Распределение, брак и простои вагонов, повышение тарифов, закрытия станций - все это является следствием "непродуманной политики" Укрзализныци, считает Мельник.

По его словам, Украина развивает аграрный сектор, при этом поставки сокращаются ежедневно, и это чувствует весь бизнес.

Мельник считает, что нужно решить вопрос допуска частной тяги на рынок железнодорожных грузоперевозок. Он отметил, что аграрный бизнес увеличил собственную количество вагонов, однако они стоят и не обслуживаются днями.

"Нужно решить вопрос о частной тяге, которая должна выйти на магистрали... Здесь не так много решений нужно принимать, чтобы позволить бизнесу покупать локомотивы и выходить на магистрали", - подчеркнул Мельник.

Он отметил, что большинство зернотрейдеров и агропредприятий имеют свои локомотивы, но не имеют права выходить на железнодорожные пути, поэтому они работают на элеваторах.

По словам Мельника, Укрзализныця будет выполнять регуляторную функцию, а бизнес будет платить за выход на магистрали.

Отметим, что ранее первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк выступил за допуск частных перевозчиков на железнодорожный рынок.

Напомним, что Верховная Рада отклонила законопроект №7316 О железнодорожном транспорте Украины, который предусматривал допуск частной тяги на пути Укрзализныци.

Документ предусматривал отделение деятельности оператора инфраструктуры и перевозчика, определял условия доступа к инфраструктуре, ответственность перевозчиков и принципы тарифной политики и допускал частные компании к организации перевозок пассажиров и грузов.