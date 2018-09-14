Топ-менеджер EVO рассказал детали слияния с Rozetka

Маркетплейсы EVO и Rozetka в процессе слияния создадут объединенную компанию, которая будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих сторон.

Об этом сообщил CEO группы компаний EVO Николай Палиенко агентству Интерфакс-Украина.

"Операционное управление бизнесом EVO остается неизменным. В объединенной компании будет создан совет директоров, в который войдут представители EVO и Rozetka. В ближайшее время глобальных изменений в работе группы компаний EVO не будет. Все проекты и команды продолжат свою работу", – рассказал он.

Палиенко отметил, что в основу решения о слиянии компаний было положено желание ускорить развитие рынка электронной коммерции Украины.

Он также заверил, что все планы по запуску новых проектов и развитию существующих остаются в силе. В ближайших планах изменений в работе на международных рынках также не предусмотрено.

При этом, руководитель EVO не назвал сумму сделки с Rozetka.

Отметим, что Антимонопольный комитет разрешил владельцам маркетплейса Rozetka получить контроль над EVO.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет. В 2017 году компания увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,9 млн грн. Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital сообщила о покупке миноритарного пакета акций Rozetka у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.

Интернет-магазин Rozetka.ua - один из крупнейших интернет-магазинов в Украине, который предлагает около 145 тыс. доступных к покупке товаров и насчитывает 10 млн пользователей сайта.

Напомним, что в августе АМКУ начал расследование начал рассмотрение ряда дел о концентрации, которые приведут к получению владельцами маркетплейса Rozetka контроля над маркетплейсами группы компаний EVO.

Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO планируют объединиться. В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO, а доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании.

Сделка будет закрыта после разрешения АМКУ на концентрацию в Украине.

EVO – украинская IT-компания, которая создала украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, где предприниматели продают свои товары и услуги. В EVO развиваются такие площадки как Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. По данным компании, ежемесячно на маркетплейсах EVO покупатели совершают более 2 млн заказов.