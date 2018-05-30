Топ-менеджер "дочки" российского ВТБ станет заместителем главы Нацбанка

Холод с февраля 2014 года является заместителем председателя правления ВТБ Банка

Должность заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) займет топ-менеджер "дочки" российского ВТБ Сергей Холод.

Об этом сообщили в пресс-службе центробанка, передает Интерфакс-Украина.

"В результате открытого отбора конкурсная комиссия в составе правления Национального банка Украины выбрала кандидатом на должность заместителя председателя правления Национального банка Сергея Холода. Речь идет о должности заместителя председателя, отвечающего за деятельность блока Платежные системы и денежное обращение", - сказал представитель пресс-службы.

Как пишет FinClub, сегодня, 30 мая, Холод подал в НАПК декларацию как кандидат на вышеуказанную должность.

Отмечается, что в настоящее время Сергей Холод является заместителем председателя правления ВТБ Банка (с февраля 2014 года) с российским государственным капиталом.

Трудовую деятельность в банковской системе он начал с должности ИТ-специалиста в Промстройбанке Украины в 1991 году. С ноября 1991 по 2002 работал в НБУ, руководил созданием и развитием электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ.

С 2002 по 2007 год занимал должность начальника управления информационных технологий Райффайзенбанка Украина. С 2007-го по 2009-й - занимал должность директора департамента информационных технологий Индес-Банка (Креди Агриколь Групп).

С 2009-го по 2013 год занимал должность директора по операционной деятельности, а потом - первого заместителя председателя правления Сведбанка.

С мая по октябрь 2013-го - заместитель председателя правления, член правления ТАСкомбанка, куратор операционной деятельности и информационных технологий. С октября 2013 по февраль 2014 года был членом правления Брокбизнесбанка, когда им владел Сергей Курченко. После чего перешел на работу в ВТБ Банк.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит правительству РФ). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.

Добавим, что сейчас в правление НБУ входит глава НБУ Яков Смолий, заместители Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий и Роман Борисенко.

Напомним, в марте Яков Смолий заявлял, что не планирует глобальных изменений в структуре правления регулятора, за исключением одной должности, заместителя главы НБУ.