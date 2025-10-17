Идея, которой уже более 100 лет. Маску предложили соединить Россию и США «туннелем Путина-Трампа»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к Илону Маску с идеей строительства туннеля из России на Аляску через Берингов пролив.

«Представьте, что вы соединяете США и Россию… туннелем Путина-Трампа», — написал он в соцсети X.

По словам Дмитриева, с использованием технологий The Boring Company проект можно реализовать менее чем за $8 миллиардов и завершить строительство меньше чем за восемь лет, что стало бы символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой.

Свой пост Дмитриев сопроводил бумагой, которую посол передал «в пакете» соратнице Трампа Анне Паулине Луне. Американская конгрессвумен получила архивные советские документы.

На бумаге — рисунок ручкой от руки со схемой пути, соединяющего Чукотку с Аляской и надписью на английском: «Мост Кеннеди-Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией немедленно». Взят он из письма гражданина США Дага Сандстрема, которое тот отправил на имя Хрущева в связи с убийством Кеннеди.

Дмитриев показал и современный план туннеля по тому же маршруту, сообщив: это может быть «туннель Путина-Трампа» стоимостью в $8 млрд. А построить его реально, если использовать технологии Boring Company. В посте спецпредставитель российского диктатора тегнул Илона Маска — речь шла о его компании.

Boring Company Маска строит подземные туннели и разрабатывает высокоэкономичные буровые машины (бурение удешевляется минимум в 10 раз). Правда, проект вакуумных поездов Hyperloop у Маска провалился.

При этом пропагандистские росСМИ сами отмечают, что без участия Канады, которая отделяет Аляску от остальной материковой части США, план смысла не имеет. Как не имеет он смысла и без Китая. Увязать интересы всех четырех сторон достаточно сложно.

Также росСМИ отмечают, что размер железнодорожной колеи в России и Америке различается (там так же, как в Европе). Еще одним фактором против идеи туннеля они называют климат, отмечая, что пятидесятиградусные морозы и вечная мерзлота не будут способствовать долговечности конструкций.

Справка. Первый проект соединения Евразии и Северной Америки появился еще в 1890 году — это была идея губернатора штата Колорадо Гилпина. Ею вдохновились американские магнаты железных дорог, на тот момент речь шла о паромной железнодорожной связи. Предполагалось, что со стороны Аляски вагоны будут грузить на ледокольные паромы и переправлять на Чукотку, где тоже хотели проложить железную дорогу.

Российское правительство, опасаясь роста иностранного влияния, со временем — при премьере Столыпине — зарубило проект, для которого заграничные инвесторы выдвинули условие: выделить им на 90 лет полосу шириной в 10 км по обе стороны будущих ж/д путей и монополию на добычу полезных ископаемых в этой зоне.

Также царское правительство отклонило проект Йозефа Штрауса, который предлагал перекинуть мост через Берингов пролив.

В пятидесятые годы прошлого века инженер Петр Борисов зарегистрировал в Госкомизобретений СССР проект «Коренного улучшения климата»: он предлагал перекрыть Берингов пролив дамбой из громадных бетонных блоков, а по ней пустить железнодорожные пути.

С перестройкой идея реанимировалась. Возникли несколько организаций, которые развивали идею межконтинентального пути. Одна из них — Interhemispheric Bering Strait Tunnel and Railroad Group — появилась в 1991 году с подачи американского инженера чешского происхождения Джорджа Кумала. К нему примкнули активисты с Аляски, а с российской стороны «локомотивом» стал экономист и инженер Виктор Разбегин.

Перед встречей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске Разбегин рассказывал, как ему видится строительство: четыре тысячи километров железной дороги на российской стороне, две тысячи — на американской, сто километров тоннеля, считая выходы. Для «сервисных целей», той же вентиляции, должны быть задействованы острова Большой и Малый Диомид. Энергетическому обеспечению помогут приливные электростанции и ГЭС на сибирских и якутских реках. Проект может окупиться за 15 лет, строительство займет 7−8 лет.