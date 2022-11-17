Томатная паста Чумак. 7 фактов о популярном продукте Херсонщины, который попал в оккупацию

17 ноября, 19:42
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Томатная паста Чумак возвращается на полки украинских магазинов — как это произошло (Фото:Auchan via Facebook)

Томатная паста Чумак возвращается на полки украинских магазинов — как это произошло (Фото:Auchan via Facebook)

Автор: Артем Ильин

Производитель томатных соусов Чумак возобновил выпуск продукции. Куда компания переехала с оккупированной части Херсонщины, как планирует увеличивать объемы и будет ли отличаться вкус?

Андрей Левчук, генеральный директор украинского производителя томатных соусов Чумак дал интервью порталу Latifundist, в котором рассказал о возвращении продукции на полки украинских магазинов. Как это удалось компании, основные производственные мощности которой остались в оккупированной Каховке Херсонской области и когда возобновится производство кетчупов? НВ Бизнес выбрал 7 самых интересных цитат из этого материала.

Видео дня

1. Об оккупированном заводе и персонале

Теги:   Херсонская область Томаты Каховка Соус Agrofusion Агропродукция Чумак Завод по переробке томатов Томатная паста экспорт агропродукции деоккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X