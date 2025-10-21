Европа укрепляет оборонный потенциал. Экс-глава Airbus возглавит совет директоров производителя танков

Бывший руководитель Airbus займет новую должность 3 ноября 2025 года. Об этом сообщается на сайте KNDS.

Том Эндерс — европейский бизнес-менеджер и бывший лидер аэрокосмической отрасли, наиболее известный своей работой на должности главного исполнительного директора EADS (до 2014 года Airbus) и Airbus с 2005 до 2019 года.

До прихода в аэрокосмическую отрасль Эндерс занимал различные должности в области политики и исследований, в частности в Министерстве обороны Германии и Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

«Я рад, что Том Эндерс присоединился к KNDS в качестве председателя совета директоров. В то время, когда KNDS открывает новую главу в своем развитии как ведущий европейский системный интегратор и мировой лидер в сфере наземной обороны, Том принесет неоценимый опыт и четкое стратегическое видение, чтобы помочь нам укрепить позиции Группы в центре постоянно растущих вызовов отрасли», — прокомментировал Жан-Поль Алари, генеральный директор KNDS.

Сам Том Эндерс подчеркнул: «Для меня большая честь присоединиться к KNDS в такой захватывающий момент ее пути. По мере того, как Европа укрепляет свой оборонный потенциал, KNDS имеет уникальные возможности для того, чтобы играть ведущую роль».

KNDS — один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и т. д. Флагманские продукты — танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Ранее сообщалось, что немецкая оборонная компания KNDS открыла совместное предприятие в Украине.