Не случайность, а сознательная позиция. С 24 февраля только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок РФ — Подоляк 11 февраля, 20:51 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабного вторжения российский рынок покинули лишь 9% из почти полутора тысяч иностранных компаний.

Об этом он написал в своем Telegram.

Подоляк отметил, что среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), американские (12,4%) и японские (7%) фирмы.

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В частности, российский рынок не покинули METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, Lenovo, Asus и Cersanit.

По словам Подоляка, некоторые западные банки за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России. К примеру, Raiffeisen увеличил прибыль в этой стране на 313%, заработав в 2022 году 474 миллиона евро. Из них 20% (более 94 миллионов) - это налог на прибыль, который банк отдал в российский бюджет.

По данным советника руководителя ОП, работая в РФ, международные компании уплачивают в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса.

Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России - почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП РФ.

«Не выйти из рынка России за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция. Пассивное бездействие — это тоже преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильно завершить войну», — подытожил Михаил Подоляк.

По данным KSE Institute, с 24 февраля по 12 декабря 2022 года полностью вышли (продали местный бизнес) из РФ 143 компании с иностранным капиталом.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные компании, которые продолжают работать в стране-агрессоре, должны покинуть российский рынок, чтобы не быть соучастниками мобилизации.