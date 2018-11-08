Титановые предприятия Фирташа удвоили добычу

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ГОКи Фирташа нарастили выпуск сырья
Фото: Hyser

ГОКи Фирташа нарастили выпуск сырья

Горнодобывающие комбинаты Валки-Ильменит и Междуреченский ГОК, входящие в титановый бизнес Group DF, в январе-сентябре 2018 года увеличили объемы выпуска натурального ильменитового концентрата до 107 тыс. тонн против 54 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Добыча ильменитовой руды выросла на 91% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 2,1 млн куб. с 1,1 млн куб. Более 30% продукции было отгружено предприятию Сумыхимпром, остальные 70% продукции ушло на экспорт в Европу.

В пресс-службе отметили, что Валки-Ильменит более года было вынужденно остановленным.

Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, Валки-Ильменит - 65 тыс. тонн. В 2017 году предприятия выпустили 102,4 тыс. тонн ильменитового концентрата.

Group DF объединяет активы Дмитрия Фирташа. Основные направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы.

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