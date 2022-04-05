«Нас выбросит с международных рынков». Один из крупнейших олигархов РФ раскритиковал идею торговать с Западом за рубли 5 апреля, 13:52 Цей матеріал також доступний українською Владелец группы НЛМК Владимир Лисин (Фото:Металлоснабжение и сбыт)

Российские металлурги потеряют экспортные рынки при введении расчета за российские экспортируемые товары в рублях.

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Об этом, как сообщает Коммерсантъ, заявил владелец металлургической группы НЛМК Владимир Лисин (№ 3 в списке российских миллиардеров по итогам 2021 по версии Forbes с состоянием $26,2 млрд).

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«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное?» — сказал Лисин.

«Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — добавил олигарх.

Лисин также отметил: «Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация — это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее».

Как сообщалось, 7 марта Лисин назвал «вооруженный конфликт в Украине» «огромной трагедией, которую невозможно оправдать».

С подобными обращениями также выступали российские миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алексей Мордашов.

Владимир Путин своим указом ввел новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа в «недружественные страны»: с 1 апреля Газпром получает оплату экспортируемого в них газа в рублях через счета в Газпромбанке.

Затем спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что список экспортируемых за рубли товаров нужно расширить, включив в него нефть, металлы, зерно, уголь, удобрения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказал мнение, что такое предложение заслуживает проработки.

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