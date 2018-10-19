Тигипко разрешили купить завод Порошенко на Рыбальском

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АМКУ разрешил Тигипко купить завод Порошенко
Фото: Сергей Тигипко/Facebook

АМКУ разрешил Тигипко купить завод Порошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бизнесмену Сергею Тигипко приобрести более 50% Кузницы на Рыбальском через кипрскую Евинз Лимитед.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Заявление от Тигипко поступило в АМКУ 26 сентября, а разрешение на покупку предприятия было предоставлено на заседании комитета 18 октября.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузня на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что группа ТАС достигла предварительной договоренности о покупке завода Кузня на Рыбальском.

 

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