Тигипко договорился о покупке завода Порошенко на Рыбальском

Группа ТАС достигла предварительной договоренности о покупке завода Кузня на Рыбальском.

Об этом сообщили в пресс-службе группы на официальный запрос агентства Интерфакс-Украина.

"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подано заявление относительно возможности приобретения акций завода Кузня на Рыбальском. После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - сказали в пресс-службе.

Стоимость и сроки завершения сделки в ТАС не сообщили. Также отмечается, что о планах группы ТАС по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от АМКУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузня на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко, которому, по данным НБУ, на 1 января 2018 года принадлежало 99,8% акций.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн) среди 84 действующих банков.

Крупнейший акционер Завода Кузница на Рыбальском - фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.