Тигипко разрешили купить участок под гостиницу в центре Киева

Группа ТАС получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул.Большая Васильковская в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.

Об этом сообщили в АМКУ, передает Интерфакс-Украина.

Регулятор предоставил разрешение компании Devisal Limited, принадлежащей Сергею Тигипко, на приобретение акций компании Lifaza Limited (обе – Никосия, Кипр), обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Единого госреестра, Lifaza Limited и Доминант Альянс владеют долями в 41% и 59% соответственно в уставном капитале Киев Житло-Инвест Менеджмент. Кроме того, Lifaza Limited является 100% владельцем Доминант Альянс.

В свою очередь Киев Житло-Инвест Менеджмент в 2007 году получило от Киевского совета участок по ул.Большая Васильковская, 35-35б-37 для строительства, эксплуатации и обслуживания гостиничного комплекса с объектами общественного назначения и подземным паркингом.

Факт сделки агентству Интерфакс-Украина подтвердил председатель совета директоров Группы ТАС Сергей Попенко.

"Мы планируем реализовать там девелоперский проект. Пока точного плана нет, мы просто приобретаем сам актив. Это очень хороший участок, полгектара земли на Большой Васильковской. Однако он исторически проблемный: должен был застраиваться, потом по разным причинам девелопмент отложился, после чего оказался на рынке, и мы его приобрели", - сказал он.

При этом, он не уточнил, что именно компания планирует построить на данном участке, так как сначала намерена разработать несколько вариантов концепций.

"Мы в процессе завершения сделки… Будем развивать концепцию, анализ вариантов, выбор лучшей концепции, это какой-то период займет, но сам актив мы приобретаем в группу", - добавил Попенко.

Напомним, ранее группа ТАС достигла предварительной договоренности о покупке завода Кузня на Рыбальском.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко, которому, по данным НБУ, на 1 января 2018 года принадлежало 99,8% акций.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,6 млрд грн) среди 84 действующих банков.