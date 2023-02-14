Компания Тигипко планирует строить вагоны вместе с австрийцами 14 февраля, 13:59 Сергей Тигипко (Фото:НВ)

Группа ТАС Сергея Тигипко планирует войти в совместное предприятие австрийских voestalpine и ÖBB Rail Cargo по строительству вагонов с долей от 25%.

Кипрская T.A.S. Overseas Investments Limited из группы ТАС Сергея Тигипко намерена получить долю в TransAnt GmbH для производства инновационных и экономически эффективных железнодорожных грузовых вагонов.

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Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины, пишет Интерфакс-Украина.

Компания Тигипко намерена получить более 25% в совместном предприятии австрийских ÖBB Rail Cargo Group и voestalpine Stahl GmbH.

Сообщается, что ведомство уже предоставило T.A.S. Overseas Investments Limited соответствующее разрешение на основе ее заявки и заявок TransAnt и voestalpine Stahl.

Также о получении уведомления в связи с предполагаемым приобретением компанией TAS Overseas Investments Limited доли уставного капитала TransAnt GmbH 24 января этого года сообщила и Комиссия по защите конкуренции Кипра.

Отмечается, что TransAnt GmbH было создано в конце 2020 года между Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft и voestalpine Stahl GmbH с целью работы в секторе железнодорожных грузоперевозок. На данном этапе TransAnt не занимается коммерческой деятельностью.

Ожидается, что после закрытие сделки компания будет активно заниматься производством, разработкой, поставкой, продажей и арендой «гибких» вагонов и надстроек для перевозки грузов в промышленном секторе.

Изначально Rail Cargo Group сообщало о планах паритетного владения в СП с voestalpine, однако в настоящее время ее доля, согласно австрийскому реестру, составляет 19,8%, тогда как voestalpine — 80,2%.

В связи с этим АМКУ классифицирует компании TransAnt GmbH и voestalpine Stahl GmbH и связанные с ними компании как единый субъект хозяйствования — Группу VAS.

Ранее сообщалось, что компания Днепрометиз бизнесмена Сергея Тигипко выпустит облигации пяти серий на общую номинальную сумму $5 млн для приобретения оборудования иностранных производителей по выпуску оцинкованной проволоки.