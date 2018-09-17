The Financial Times узнало, за сколько приобрели агрохолдинг Мрия

Ранее Порошенко отмечал, что компания вложила в Мечтаю сотни миллионов долларов

Саудовская инвесткомпания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) приобрела украинский агрохолдинг Мрия за $242 млн.

Об этом сообщил информированный источник The Financial Times.

"Человек, который знает условия [соглашения - НВ], отмечает, что SALIC направил $242 млн на покупку Мрии, бывшей миллиардной компании, которая после дефолта попала под контроль своих кредиторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранишие президент Украины Петр Порошенко заявлял, что инвестиции саудовской компании составляли "сотни миллионов долларов".

Ранее украинские инвестаналитики оценивали стоимость Мрии в пределах $175-300 млн.

Напомним, что 12 сентября стороны заключили договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы. Позже Антимонопольный комитет разрешил саудовской компании приобрести Мрию.

После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group.

В середине августа Мрия завершила реструктуризацию $1,1 млрд проблемного долга, процесс длился с 2014 года.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Саудовская компания в последние годы часто сигнализировала об интересе к расширению. В 2015 году вместе с американской Bunge Ltd. она создала совместное предприятие G3 Global Grain Group, которая приобрела мажоритарную долю в компании Canadian Wheat Board (CWB). Кроме того, Salic была одним из претендентов на покупку 9,9% доли в агроструктур Glencore Plc в 2016 году.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 150 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1 млрд.

